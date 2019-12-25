"Павел Державин" проходит ходовые испытания.

На Черном море начались испытания патрульного корабля "Павел Державин". Об этом сообщили представители информационного обеспечения Черноморского флота. Они рассказали, что третий патрульный корабль проекта начинает заводские испытания.

Экипаж новейшего корабля "Павел Державин" впервые вышел в море и приступил к прохождению заводских ходовых испытаний сообщение от информационного обеспечения ЧФ России

Известно, что боевой корабль соединится с судами охраны Новороссийской военно-морской базы. В море экипаж "Павла Державина" проведет наладку главной энергетической установки во время различных режимов работы. Специалисты протестируют резервные механизмы и оборудование, средства связи.

Четвертый корабль проекта "Буян-М" поступит на Черноморский флот.

Фото: Piter.tv