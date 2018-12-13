Артистов ожидает дисциплинарное наказание.

В прямом эфире "Евровидения-2019" дважды показали флаги Палестины. Организаторы конкурса опровергли свою причастность к готовящейся акции.

Во время выступления Мадонны двое танцоров повернулись спинами к зрителям. У одного из них на спине был флаг палестины, а у другого флаг Израиля. Отметим, что поп-звезда выступила в качестве приглашенного гостя. В конце выступления она обняла двух танцоров с флагами.

Второй инцидент произошел, когда во время оглашения результатов Исландская группа, занявшая второе место, подняла растяжки. На них был изображен флаг и надписи "Палестина". Баннеры у участников отобрали, но последствия таких действий будут обсуждаться организаторами конкурса.

Они пояснили, что "Евровидение" не является политическим событием. Подобные акции были сделаны вопреки условиям международного конкурса, в хоте которого запрещена демонстрация политических взглядов и символики.

Ранее Piter.tv сообщал, что Лазарев занял третье место на Евровидении, первое у Нидерландов.

Видео: YouTube