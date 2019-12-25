В устройстве будет использоваться торий-229.

Физики приблизились к созданию самых точных ядерных часов. Специалисты отметили, что атомные часы (основанные на измерениях "тиканья" электронов в атомной оболочке) показывают невероятную точность. Однако новый рубеж в данном изобретении будет достигнут при начале использования тория-229.

Детекторы гравитационных волн, поиск темной материи, измерение базовых физических констант — все эти задачи требуют часов с новым уровнем точности Томас Сикорский, профессор Гейдельбергского университета в Германии

Эксперт уточнил, что его группа пришла к инициативе по созданию часов, работа которых будет основана на измерениях внутри ядер изотопа тория. Такой проект появился еще в 2003 году, но специалисты столкнулись с трудностями его реализации. Сейчас удалось понять, как провести измерение ядерного "тиканья".

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