Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC начнут продавать в РФ с 16 июня

Стоить он будет около 4 тысяч рублей.

Компания Xiaomi анонсировала скорое начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band, которая оснащена модулем NFC. Начало продаж запланировано на 16 июня. Стоить этот гаджет будет примерно 3 990 рублей.

К браслету с помощью модуля NFC можно привязать только банковские карты системы MasterCard. Привязать карту можно с помощью приложения Mi Fit. На момент выхода браслета обещана интеграция с самыми крупными банками России.

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC – 125 мА/ч, а время работы без подзарядки –15 дней. У браслета – цветной экран AMOLED диагональю 0,95 дюйма. Браслет определяет пульс, показывает погоду, курс валют, расписание кино. Также Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC распознает 6 видов тренировок – это ходьба, беговая дорожка, бег, плавание, езда на велосипеде, тренировка.

Xiaomi перестанет выпускать 4G-смартфоны к концу 2020 года.

Фото: Xiaomi