Фильм Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил отечественный кинопрокат на выходных

Фильм Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил российский прокат, собрав 290 миллионов рублей в период с 22 по 25 апреля. Премьера в России состоялась 22 апреля.
В фильме рассказывается о герое, который пытается найти заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе.
Второе место по сборам занял фильм Данилы Козловского "Чернобыль" (77,1 миллиона рублей). На третьей строчке - фантастический боевик "Мортал Комбат" (41 миллион рублей).
Картину Гая Ричи "Гнев человеческий" показали в Петербурге до премьеры.
Видео: YouTube / iVideos
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