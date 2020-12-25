Фильм Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил отечественный кинопрокат на выходных

В фильме рассказывается о герое, который пытается найти заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе.

Фильм Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил российский прокат, собрав 290 миллионов рублей в период с 22 по 25 апреля. Премьера в России состоялась 22 апреля.

В фильме рассказывается о герое, который пытается найти заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе.

Второе место по сборам занял фильм Данилы Козловского "Чернобыль" (77,1 миллиона рублей). На третьей строчке - фантастический боевик "Мортал Комбат" (41 миллион рублей).

Картину Гая Ричи "Гнев человеческий" показали в Петербурге до премьеры.

Видео: YouTube / iVideos