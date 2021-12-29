Сейчас Буэнос-Айрес хочет развивать контакты с РФ.

Президент Альберто Фернандес выступает за избавление Аргентины от экономической зависимости от США. Такое заявление глава латиноамериканской страны сделал во время рабочей встречи в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным. По словам политика, его страна столкнулась с экономическими трудностями, включая и уровень внешнего государственного долга.

В этом направлении Аргентина с 1990-х годов ориентировалась на Вашингтон, поэтому национальная экономическая система во многом зависит от США. Фернандес уверен, что большая задолженность перед МВФ возникла из-за этих взаимоотношений. В мае 2018 года Международный валютный фонд одобрил лидеру страны (на тот момент) предоставление 57 млрд долларов из-за резкого падения национальной валюты.

И я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно. Альберто Фернандес, президент Аргентины

Политик заверил президента Путина в том, что Аргентина очень хочет развивать сотрудничество именно с Россией.

Путин поедет на Олимпиаду вместе с президентом Аргентины.

Фото и видео: Kremlin.ru

