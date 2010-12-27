Фергюсон пообещал изувечить "Хабибера" в бою

Глава UFC неоднократно заявлял, что Фергюсон должен стать следующим соперником Нурмагомедова.

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон грубо ответил менеджеру Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизу. Ранее представитель российского спортсмена призвал американца выйти на бой в марте или апреле, а затем завершить карьеру.

Фергюсон заявил, что таким образом Али Абдель-Азизу хочет привлечь внимание и набивается в друзья. Он предупредил, что не стоит вставать у него на пути. После слов менеджера американец пообещал изувечить "Хабибера". Об этом он написал в Twitter.

В ночь на 8 сентября в Абу-Даби состоялся турнир UFC 242. В третьем раунде Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Глава UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что следующим соперником Нурмагомедова станет Фергюсон.

В новом рейтинге UFC вне весовой категории Нурмагомедов занимает вторую строчку. В свою очередь его потенциальный соперник Фергюсон замыкает топ-10 лучших бойцов.

Ранее мы писали, что следующий бой Нурмагомедова может состояться в Петербурге.

Фото: Instagram / tonyfergusonxt