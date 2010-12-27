Фергюсон пообещал изувечить "Хабибера" в бою

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон грубо ответил менеджеру Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азизу. Ранее представитель российского спортсмена призвал американца выйти на бой в марте или апреле, а затем завершить карьеру.
Фергюсон заявил, что таким образом Али Абдель-Азизу хочет привлечь внимание и набивается в друзья. Он предупредил, что не стоит вставать у него на пути. После слов менеджера американец пообещал изувечить "Хабибера". Об этом он написал в Twitter.
В ночь на 8 сентября в Абу-Даби состоялся турнир UFC 242. В третьем раунде Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом и во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Глава UFC Дана Уайт неоднократно заявлял, что следующим соперником Нурмагомедова станет Фергюсон.
В новом рейтинге UFC вне весовой категории Нурмагомедов занимает вторую строчку. В свою очередь его потенциальный соперник Фергюсон замыкает топ-10 лучших бойцов.
Ранее мы писали, что следующий бой Нурмагомедова может состояться в Петербурге.
Фото: Instagram / tonyfergusonxt
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