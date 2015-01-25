Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном.
Бой проходил в Москве в рамках турнира Bellator.
Российский боец нокаутировал своего оппонента на второй минуте первого раунда после комбинации из двух ударов в голову. Как сообщает ТАСС, Джонсон травмировал челюсть в ходе поединка.
На счету Емельяненко 40 побед и шесть поражений, в активе Джонсона 15 побед и восемь поражений.
Ранее нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обратился к своим критикам.
Видео: Twitter/BellatorMMA
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