Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона

Бой состоялся в рамках турнира Bellator.

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном.

Бой проходил в Москве в рамках турнира Bellator.

Российский боец нокаутировал своего оппонента на второй минуте первого раунда после комбинации из двух ударов в голову. Как сообщает ТАСС, Джонсон травмировал челюсть в ходе поединка.

На счету Емельяненко 40 побед и шесть поражений, в активе Джонсона 15 побед и восемь поражений.

Ранее нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обратился к своим критикам.

Видео: Twitter/BellatorMMA