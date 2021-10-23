Роналду выступил с обращением к критикам

Он заявил, что продолжит закрывать им рты.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду обратился к своим критикам. Его заявление прозвучало в эфире телеканала Sky Sports News.

36-летнего форварда обвиняли в том, что он недостаточно помогает партнерам в обороне. Португалец ответил, что его роль в клубе заключается в забивании голов, а оборона - это часть всей работы.

Люди, которым я не нравлюсь, не хотят этого признавать, но в 36 лет я выиграл все, так разве мне нужно беспокоиться о людях, которые плохо обо мне говорят? Криштиану Роналду, нападающий "Манчестер Юнайтед"

Он также добавил, что продолжит закрывать рты всем критикам.

Криштиану Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" этим летом. Нападающий провел за клуб восемь матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

Ранее мы сообщали, что "Манчестер Юнайтед" одержал победу над итальянской "Аталантой".

Видео: Twitter / Sky Sports News