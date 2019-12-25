Высшую меру наказания исполнят 13, 15 и 17 июля и 28 августа.

Федеральные власти США возобновят практику смертной казни в июле. Об этом сообщает сайт американского Минюста.

В США не практиковали высшую меру наказания 20 лет. В июле прошлого года федеральные власти страны сообщили, что возобновят эту практику — она станет исключительной.

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем выбрать даты для четырёх преступников, осуждённых за убийство. Отмечается, что двое из них также изнасиловали детей. Барр подчеркнул, что осуждённые прошли через справедливый и объективный суд, который соответствовал Конституции и законам Штатов.

Высшую меру наказания исполнят 13, 15 и 17 июля и 28 августа.

Ранее в Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов.