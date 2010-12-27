Фантастический рекорд скорости установил самый быстрый муравей в мире

Насекомое бегает со скоростью 855 миллиметров в секунду.

Когда речь идет о быстрых животных, на ум, прежде всего, приходят гепарды и борзые собаки. Однако если учитывать длину тела, то мир насекомых гораздо быстрее.

Биологи из Университета Ульма в Германии нашли нового рекордсмена по скорости. Это сахарский серебряный муравей (Cataglyphis bombycina), скорость которого составляет 855 миллиметров в секунду. Может показаться, что это немного. Однако это в 108 раз больше длины его тела. К слову, даже гепард за секунду может преодолеть только 16 отрезков, равных его длине.

Чтобы проследить за тем, как серебряные муравьи бегают, ученые установили камеру у их гнезда. Высокоскоростное видео показало, что эти насекомые переставляют конечности со скоростью до 1300 миллиметров в секунду. На скорости более 300 миллиметров в секунду они полностью переходят на бег, отталкиваясь всеми шестью лапками от земли сразу.

Серебряные муравьи, адаптировавшись к условиям жаркой Сахары, могут следить за солнцем, чтобы всегда знать, как вернуться обратно в гнездо. Эти насекомые покрыты уникальными волосками, которые отражают солнечное излучение и разгружают избыточное тепловое воздействие. В результате чего тела муравьев всегда остаются в прохладе.

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