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Фанаты сериала “ВандаВижн” могут быть разочарованы финалом
Вчера, 20:13
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kraratau27

Фанаты сериала “ВандаВижн” могут быть разочарованы финалом

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Премьера заключительной серии пройдёт в пятницу, 5 марта.

Режиссёр сериала Marvel "ВандаВижн" Мэтт Шекман считает, что финал может разочаровать поклонников киноленты. Он отмечает, что ожидания фанатов могут не сойтись с реальной развязкой сериала. 

Шекман отметил, что он и команда остались довольны развязкой истории. Он также добавил, что после завершения сериала авторы смогут считать себя "очень умными". 

Премьера заключительной серии пройдёт в пятницу, 5 марта. 

Напомним, что HBO представит 10 новых эпизодов сериала "Секс в большом городе"

Фото: Piter.TV / Кадр из сериала "ВиндаВижн" 

Теги: marvel, виндавижн
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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