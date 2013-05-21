Фанаты сериала “ВандаВижн” могут быть разочарованы финалом

Премьера заключительной серии пройдёт в пятницу, 5 марта.

Режиссёр сериала Marvel "ВандаВижн" Мэтт Шекман считает, что финал может разочаровать поклонников киноленты. Он отмечает, что ожидания фанатов могут не сойтись с реальной развязкой сериала.

Шекман отметил, что он и команда остались довольны развязкой истории. Он также добавил, что после завершения сериала авторы смогут считать себя "очень умными".

Премьера заключительной серии пройдёт в пятницу, 5 марта.

Напомним, что HBO представит 10 новых эпизодов сериала "Секс в большом городе".

Фото: Piter.TV / Кадр из сериала "ВиндаВижн"