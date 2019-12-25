Удалены два десятка учетных записей, которые связаны с российским Агентством интернет-исследований.

Facebook и Twitter блокируют связанные с Россией аккаунты. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-релизы социальных сетей.

Facebook удалил 13 аккаунтов и две страницы, связанные с "фабрикой троллей". В пресс-релизе сказано, что действия этих страниц были ориентированы на США, Великобританию, Алжир, Египет и ряд англоязычных стран. В компании считают, что аудитории внушали левые взгляды, а также публиковали критику в адрес кандидатов в президенты США.

Twitter заблокировал 5 учетных записей. Их держателей обвинили в манипуляциях на платформе. Представители компании заверили, что все эти аккаунты соотносятся с российскими государственными субъектами. Большинство записей можно было отнести к спаму. Кроме того, большинство из них получили мало лайков и ретвитов.

Ранее мы сообщили, что США не исключают ввод новых санкций против России.