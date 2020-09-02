Новые ограничения введут в случае "открытого вмешательства" России в дела Белоруссии.

США не исключают ввод новых санкций против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Вашингтон готов ввести ограничения против семи белорусских чиновников. Это связано с "фальсификацией" выборов президента Белоруссии. США и Евросоюз неоднократно высказывались о ситуации в Белоруссии. Дипломаты говорили о "непропорциональном применении силы" белорусскими властями и призывали их "прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан".

Напомним, что президент России Владимир Путин создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии. При этом, глава государства подчеркнул, что силовики будут задействованы только в случае, если ситуация в республике выйдет из под контроля.

Ранее мы сообщили, что Лавров раскритиковал санкции против "Северного потока — 2".

Видео: YouTube / Reuters