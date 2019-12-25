ФСИН: зарплаты осужденных в России могут доходить до 200 тысяч рублей

Высокие заработные платы получают осужденные к принудительным работам на объектах организаций.

Средняя заработная плата осужденных к принудительным работам составляет от 20 до 24 тысяч рублей, но может доходить до 220 тысяч рублей. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на начальника пресс-бюро ФСИН России Кристину Паньшину.

По ее словам, высокие заработные платы получают те лица, которые отбывают наказание на объектах организаций. Так, к примеру, имеются случаи, когда осужденные зарабатывают 224 тысячи рублей в месяц (Белгородская область), 102 тысячи (Новгородская область), а также 94 тысячи (Приморский край).

Паньшина отметил, что иногда средняя зарплата осужденных больше, чем средняя по региону. Также отмечается, что в настоящее время бизнес готов сотрудничать с такой категорией граждан. Согласно данным ведомства, для них создано более 700 рабочих мест в 11 регионах России. Заключенные трудятся в сфере переработки ТБО, строительства, сельского хозяйства и во многих других.

Напомним, директор ФСИН Александр Калашников ранее предложил включить в работу российских заключенных по строительству тех объектов, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов. По его словам, в настоящее время почти 190 тысяч российских заключенных имеют право на такое исполнение наказания, как принудительные работы.

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