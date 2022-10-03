ФСБ задержала агента СБУ из Херсона за шпионаж против ВС РФ

Его завербовали в 2021 году.

ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины за шпионаж против Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники ФСБ задержали 28-летнего жителя Херсона, который в 2021 году был завербован украинской спецслужбой. С начала спецоперации его активно использовали для получения сведений о местах дислокации и численности российских подразделений.

Также в ФСБ отметили, что информация от подозреваемого передавалась куратору СБУ через мобильный мессенджер, а затем поступала в Минобороны Украины.

Ранее ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте.

Видео: Telegram / РИА Новости