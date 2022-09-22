ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте

Оперативники задержали пятерых подозреваемых.

ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб на нефтегазовом объекте. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных связей надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что преступление должно было быть организовано на комплексе, который поставляет энергетические носители в Турцию и европейский регион.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта. ЦОС ФСБ РФ

У подозреваемых оперативники изъяли два самодельных взрывных устройства. На текущий момент задержан мужчина 1978 года рождения. Предположительно, он был завербованный на территории Украины сотрудниками местной Службы безопасности. У фигуранта расследования найдены средства связи, при помощи которых велась переписка с иностранным куратором. В гаджете находились инструкции по сбору самодельной бомбы, координаты места совершения подрыва. Также задержано еще четверо пособников теракта. Все они являются российскими гражданами. Они помогали организовывать диверсию на объекте.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ