Мужчина сказал, что был глуп, раз согласился на это преступление.

Житель Запорожской области рассказал о подготовке покушения на главу района. Очную встречу между подозреваемым и Натальей Романиченко показали в социальных сетях журналисты "РИА Новостей". Известно, что фигурантом расследования стал житель Васильевки. Мужчина объяснил, что по указу киевского режима должен был совершить преступление. Речь идет о заминировании и подрыве автомобильного средства. Чиновница спросила у подозреваемого о том, для чего он пошел на такое злодеяние.

У меня двое деток — 11 и пяти лет... Муж умер в 2020 году. Ты хотел убить мать двоих детей? Мне не интересно прощение... Ради чего ты это делал? Ради денег, ради машины, ради чего еще? Кто может согласиться на убийство другого человека? Наталья Романиченко, чиновница из Запорожья

Мужчина, задержанный в ходе специальной операции местных органов правопорядка, признался в том, что не знал этих подробностей о своей жертве. Он должен был подогнать заминированную машину в то место, где находилась глава Васильевского района, а затем - совершить теракт. Мужчина заметил, что был глуп и не должен был делать этого.

Глава района Запорожья: СБУ готовила покушение на Наталью Романиченко.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости