Наталья Романиченко рассказала о том, что нее не сдали местные жители.

Глава Васильевского района Запорожской области Наталья Романиченко заявила о том, что сотрудники Службы безопасности Украины готовили на нее покушение. В настоящее время несколько подозреваемых задержаны. Пойманы те люди, которые занимались передачей поручений относительно убийства чиновницы. Соответствующие сведения чиновница огласила в оде комментария для журналистов "РИА Новостей".

… Выясняется, что с той стороны не особо владеют информацией даже о моем местонахождении. Это значит, что местные жители, которые знают, где я нахожусь, не передают информацию, меня это радует. Наталья Романиченко, чиновница из Запорожья

Девушка пояснила, что такая ситуация говорит о поддержке ее работы со стороны жителей Запорожья, что люди поддерживают происходящие в регионе перемены, которые начали происходить с приходом территории под контроль РФ.

ФСБ показала троих жителей Подмосковья, которые внесли пожертвования фонду ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости