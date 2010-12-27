В Саратовской области ФСБ ликвидировали террористическую ячейку

В ведомстве сообщили, что подозреваемые оказали сопротивление при задержании.

11 февраля сотрудники ФСБ обезвредили предполагаемых участников террористической ячейки в Саратовской области. В ведомстве заявили, что подозреваемые оказали сопротивление, в результате чего были убиты.

Известно, что автомобиле злоумышленников были найдены пистолеты ТТ и ПМ, а также самодельная ручная граната и самодельное взрывное устройство мощностью 3 килограмма в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

Управлением ФСБ России по Саратовской области возбуждено уголовное дело с квалификацией приготовление к террористическому акту. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия Пресс-служба ФСБ

Количество убитых не называется. Обстоятельства случившегося уточняются. Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Калининграде задержан участник группировки, причастный к теракту в метро Санкт-Петербурга.