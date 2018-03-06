В Калининграде задержан участник группировки, причастный к теракту в метро Санкт-Петербурга

В ходе спецоперации задержан гражданин РФ - участник террористической группировки, который причастен к взрыву Петербургского метро 3 апреля 2017 года.

В ходе спецоперации в Калининграде задержан мужчина, гражданин России, за связь с террористическим сообществом "Джамаат Таухид валь-Джихад", являющегося структурным подразделением запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство".

Сотрудники ФСБ по Калининградской области провели спецоперацию по задержанию участника террористического сообщества, чей лидер причастен к теракту в метро 3 апреля 2017 года. Лидер преступной группировки находится в розыске. По его зданию задержанный в Калининграде мужчина финансировал боевиков и помогал вербовщикам в подборе новых добровольцев.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Содействие террористической деятельности".

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" петербургского метро произошел взрыв. Еще один теракт, планировавшийся на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельной бомбы. По последним данным, общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.