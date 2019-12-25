ФСБ: шеф-редактор The Insider* незаконно пересек границу с Украиной

Шеф-редактор интернет-издания The Insider* Роман Доброхотов перешел российско-украинскую границу летом текущего года в обход КПП. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ.
По данным ведомства, Доброхотову в незаконном пересечении границы помогали посредники. В отношении журналиста возбуждено уголовное дело.
Планируется объявление указанного российского гражданина в розыск с целью его задержания и привлечения к уголовной ответственности.
из сообщения ЦОС ФСБ
30 сентября в квартире родителей журналиста прошли обыски. По информации The Insider*, следственные мероприятия связаны с уголовным делом о "незаконном пересечении границы" Доброхотовым. Отмечается, что жену шеф-редактора издания увезли на допрос в отдел МВД. Адвоката к ней не пустили.
В конце июля текущего года в квартире Доброхотова прошел обыск в рамках расследования дела о клевете в адрес журналиста Максимилиана Бернардуса Вилема Ван дер Верффа, по которому Доброхотов проходит в качестве свидетеля. Речь идет о публикации в The Insider*, в которой говорится о том, что Минобороны РФ "сливает" через иностранца данные о малайзийском "Боинге", сбитом под Донецком в 2014 году.
Ранее депортируемый из московского аэропорта иностранец сбил конвоира.
Фото: Facebook/r.dobrokhotov
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