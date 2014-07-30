Мужчина сбежал от полиции при помощи сообщника.

Депортируемый из московского аэропорта иностранец сбил конвоира, а затем скрылся от правоохранительных органов. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. Позже ролик распространился по социальным сетям. Известно, что преступление совершил иммигрант по имени Александр Давитан. Ранее мужчин был осужден за кражу. Его должны были отправить из "Внуково" в Ереван (Армения).

На кадрах видно, что 50-летний злоумышленник запрыгивает в машину, которая принадлежит его сообщнику. За ним побежал представитель закона. Однако автомобиль на полном ходу сбил полицейского. От удара потерпевший отлетел и покатился по асфальту. Оперативник выжил. Беглеца сейчас разыскивают.

В МВД уточнили, что до этого происшествия подозреваемый вместе с еще одним депортированным находился в аэропорту. Они находились в помещении для проведения ПЦР-теста на коронавирус. Второй мужчина не смог скрыться от преследования.

Видео: неизвестный залез под крышу терминала аэропорта "Внуково".

Фото и видео: Telegram / 112