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Видео: неизвестный залез под крышу терминала аэропорта "Внуково"

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Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работают полиция и психологи.

В московском аэропорту Внуково мужчина забрался под крышу. Высота терминала около 30 метров. Как мужчина попал наверх, неизвестно.

По данным телеграм-канала "112", на высоте оказался гражданин Испании. Он угрожает спрыгнуть. По предварительным данным, мужчина пьян.

Экстренные службы пытаются уговорить любителя высоты спуститься на землю.

Ранее стало известно, что Пулково обслужил более 11 тысяч пассажиров на рейсах между Петербургом и Белградом.

Видео: Telegram / 112

Теги: аэропорт внуково
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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