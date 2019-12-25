Полиция пришла с обыском к родителям шеф-редактора The Insider*

По предварительным данным, обыск также проходит в квартире журналиста, где находятся его жена и дети.

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к родителям шеф-редактора проекта The Insider* Романа Доброхотова. Об этом сообщает "ОВД-Инфо"* со ссылкой на мать журналиста.

Обыск начался утром 30 сентября. В настоящее время мать Доброхотова не выходит на связь. По предварительным данным, следственные мероприятия также проходят в квартире журналиста, где находятся его жена и дети. Причина проведения обысков на данный момент неизвестна.

Ничего не понятно, связи с ними нет никакой, есть ли адвокат на месте тоже не знаю, пришли в 6 утра. Роман Доброхотов, шеф-редактор The Insider* в Twitter

В конце июля текущего года из квартиры Доброхотова сотрудники Следственного комитета России изъяли флешку, компьютер, телефон и его заграничный паспорт. Следственные действия были объяснены делом о клевете на журналиста Максимилиана Бернардуса Вилема Ван дер Верффа, по которому Доброхотов проходит в качестве свидетеля. Речь идет о публикации в The Insider*, в которой говорится о том, что Минобороны РФ "сливает" через иностранца данные о малайзийском "Боинге", сбитом под Донецком в 2014 году.

Ранее мы сообщали, что в реестр СМИ-иноагентов вошли издатель и главный редактор "Медиазоны"*.

Фото: piter.tv

The Insider* - СМИ внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

"ОВД-Инфо"* - СМИ внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

"Медиазона"- - СМИ внесено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов