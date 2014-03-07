Подозреваемый задержан.

ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области. Об этом рассказали представители силового ведомства 4 марта. По данным пресс-службы, задержан местный житель, который планировал подорвать объект энергетики. Мотивом злоумышленника считается "ненависть к действующей власти".

Предотвращен теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Задержан гражданин России, планировавший его совершение по мотивам ненависти к действующей власти, а также осуществлявший вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности. пресс-релиз ЦОС ФСБ

В ведомстве объяснили, что у фигуранта расследования обнаружена самодельная бомба, а также инструкции по ее изготовлению, отдельные компоненты для синтезирования взрывчатки. У мужчины изъяли оскорбляющие правоохранительные органы, законодательную и исполнительную власть материалы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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