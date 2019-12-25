ФСБ предложила создать систему хранения ключей шифрования от приложений

Инициативу поддержали несколько стран мира.

ФСБ России предложила странам получить доступ к ключам шифрования от мобильных приложений. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, такой шаг необходим, чтобы органы правопорядка могли оперативно получать доступ к перепискам пользователей для предотвращения негативных последствий. Сыромолотов отметил, что инициатива была одобрена зарубежными партнерами.

Хотел бы обратить внимание на контртеррористическую инициативу ФСБ России по созданию универсальной системы доверенного хранения ключей шифрования от мобильных приложений <…> Скажу только, что это предложение в целом воспринято позитивно зарубежными партнерами. Олег Сыромолотов, замглавы МИД РФ

Сыромолотов считает, что социальные сети оказывают влияние на некоторые группы людей. Также в интернете все чаще можно найти информацию, "восхваляющую насилие и терроризм". Замглавы МИД считает, что, прежде всего, перед этим уязвима молодежь.

Напомним, согласно закону "Об оперативно-розыскной деятельности" ФСБ может получать доступ к телефонным разговорам и переписке россиян. Но для этого требуется сначала отправить запрос интернет-компаниям и получить постановление суда.

Ранее ФСБ России заявила о ликвидации в ходе боя вооруженного мужчины под Симферополем.

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