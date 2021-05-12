Подозреваемый пытался напасть на силовиков.

ФСБ России заявила о ликвидации в ходе боя вооруженного мужчины под Симферополем. По информации от силовой структуры, оперативники выявили участника международной запрещенной террористической группировки. Мужчина был убит во время вооруженного сопротивления. Тот пытался открыть огонь по трем сотрудникам ведомства, проводивших задержание. Никто из силовиков не пострадал.

Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. СК РФ по Крыму и Севастополю.

В настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства преступления, а также предшествовавших ему событий.

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Фото и видео: Telegram/ОПЕР слил

