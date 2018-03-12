ФСБ опубликовало видео с места ликвидации террористов в Саратовской области

Нейтрализованные преступники планировали теракт в Саратовской области.

11 марта в Саратовской области в ходе спецоперации были ликвидированы боевики, готовящие террористический акт в Саратовской области. Во время задержания боевики оказали сопротивление, и сотрудникам ФСБ пришлось их ликвидировать.

На месте происшествия были обнаружены пистолеты и гранаты, самодельная бомба мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

Управлением ФСБ России по Саратовской области возбуждено уголовное дело с квалификацией приготовление к террористическому акту. Проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия Пресс-служба ФСБ

ФСБ опубликовала видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно машину, на которой боевики пытались скрыться, тела погибших террористов, оружие и бомбу.

Видео: ФСБ Россиии оперативная съемка