ФРС США готова при необходимости еще сильнее повысить базовую ставку

Джером Пауэлл назвал две задачи американской Кредитно-денежной политики.

Федеральная резервная система США, выполняющая в стране функции центрального банка страны, готова при существующей необходимости еще больше повысить базовую процентную ставку. Речь может идти о более чем 25 базисных пунктах. Таким решением ФРС воспользуется для стабилизации цен и сохранения рынка труда. Соответствующей информацией с журналистами поделился Джером Пауэлл во время выступления в Вашингтоне при ассоциации американского бизнеса.

Кредитно-денежная политика ориентирована на то, чтобы выполнять двойную функцию: способствовать максимальной занятости и стабильности цен. Нынешняя картина ясна: рынок труда очень прочный, а инфляция слишком высокая. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Эксперт пояснил прессе, что регулятор выполнит необходимые шаги для обеспечения возврата к стабильному ценообразованию на ресурсы. В частности, это произойдет в том случае, если США придут к выводу о том, что было бы уместно предпринять более решительные шаги.

Набиуллина назвала текущий рост ставок временной антикризисной мерой.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television