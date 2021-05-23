Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала текущий рост ставок временной антикризисной мерой. Такой информацией чиновница поделилась с журналистами на брифинге. Она выступила по итогам заседания совета директоров регулятора. Руководитель ЦБ РФ добавила, что рост кредитования несмотря на уровень ставки продолжит расти.
…Скорее всего, это связано с использованием ранее одобренных кредитных лимитов. В дальнейшем мы ожидаем ослабление активности. Рост ставок - временная антикризисная мера.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
В ЦБ добавили, что ставки будут снижаться после того, как обстановка в стране достаточно стабилизируется. Сейчас же повышение ставки помогает регулятору остановить отток средств из кредитных организаций, так как с конца февраля банки испытали на себе масштабный отток рублевых денежных средств. В последние две недели эти накопления возвращаются на срочные вклады. Набиуллина добавила, что российская банковская система работает без сбоев, а ситуация с ликвидностью стабилизировалась.
Глава ЦБ: инфляция в РФ будет выше предыдущих оценок.
Фото и видео: YouTube / Центробанк России
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