Глава ЦБ: инфляция в РФ будет выше предыдущих оценок

Эльвира Набиуллина сообщила о том, чем вызвано ускорение инфляционных процессов в конце февраля - начале марта.

Набиуллина заявила, что инфляция в РФ в 2022 году, скорее всего, будет выше предыдущих оценок. Такое заявление глава Центробанка рассказал в рамках своего выступления на брифинге с журналистами 18 марта. Чиновница заметила, что ускорение инфляционных процессов в конце февраля - начале марта связана с ажиотажным спросом. В первую очередь эта ситуация фиксируется в непродовольственном сегменте.

Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из за санкций, ухода иностранных компаний с рынка и ослабления рубля. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По мнению специалиста, дальнейший уровень инфляции в стране будет зависеть от оперативности адаптации экономической системы. Набиуллина считает, что сейчас практически все отечественные компании сталкиваются с перебоями в цепочках производства и логистики, а также в расчетах с зарубежными контрагентами.

Набиуллина рассказала о стабилизации ситуации с банками.

Фото и видео: YouTube / Центробанк России