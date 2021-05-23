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Глава ЦБ: инфляция в РФ будет выше предыдущих оценок

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Эльвира Набиуллина сообщила о том, чем вызвано ускорение инфляционных процессов в конце февраля - начале марта.

Набиуллина заявила, что инфляция в РФ в 2022 году, скорее всего, будет выше предыдущих оценок. Такое заявление глава Центробанка рассказал в рамках своего выступления на брифинге с журналистами 18 марта. Чиновница заметила, что ускорение инфляционных процессов в конце февраля  - начале марта связана с ажиотажным спросом. В первую очередь эта ситуация фиксируется в непродовольственном сегменте.

Люди активно покупали бытовую технику, автомобили, электронику, мебель, опасаясь, что ассортимент и доступность этих товаров сильно сократятся из за санкций, ухода иностранных компаний с рынка и ослабления рубля.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

По мнению специалиста, дальнейший уровень инфляции в стране будет зависеть от оперативности адаптации экономической системы. Набиуллина считает, что сейчас практически все отечественные компании сталкиваются с перебоями в цепочках производства и логистики, а также в расчетах с зарубежными контрагентами.

Набиуллина рассказала о стабилизации ситуации с банками.

Фото и видео: YouTube / Центробанк России

Теги: инфляция, центробанк, экономика, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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