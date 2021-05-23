Набиуллина рассказала о стабилизации ситуации с банками

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о стабилизации ситуации с российскими банками. Во время брифинга с журналистами, проведенного после заседания совета директоров регулятора, чиновница объяснила, что в стране стабилизируется ситуация с ликвидностью у банков. Ранее, на начало марта, дефицит составлял порядка 7 трлн рублей. Этот показатель уже сокращен в два раза.
Мы предоставляем банкам необходимые средства в полном объеме. На пике объем предоставленной ликвидности достигал 10 трлн рублей.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Глава ЦБ рассказала о масштабном оттоке рублевых средств со счетов населения, произошедшем в конце февраля. Сейчас продолжается рост кредитования, но в ЦБ связывают его с использованием клиентами одобренных ранее лимитов.
Набиуллина: 21 марта возобновятся торги ОФЗ на Мосбирже.
Фото и видео: YouTube / Центробанк России
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