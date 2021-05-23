Набиуллина рассказала о стабилизации ситуации с банками

Глава ЦБ сообщила об отсутствии дефицита с ликвидностью.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о стабилизации ситуации с российскими банками. Во время брифинга с журналистами, проведенного после заседания совета директоров регулятора, чиновница объяснила, что в стране стабилизируется ситуация с ликвидностью у банков. Ранее, на начало марта, дефицит составлял порядка 7 трлн рублей. Этот показатель уже сокращен в два раза.

Мы предоставляем банкам необходимые средства в полном объеме. На пике объем предоставленной ликвидности достигал 10 трлн рублей. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Глава ЦБ рассказала о масштабном оттоке рублевых средств со счетов населения, произошедшем в конце февраля. Сейчас продолжается рост кредитования, но в ЦБ связывают его с использованием клиентами одобренных ранее лимитов.

Набиуллина: 21 марта возобновятся торги ОФЗ на Мосбирже.

Фото и видео: YouTube / Центробанк России

