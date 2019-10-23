Глава ЦБ рассказала том, что РФЗ выступит как покупатель ценных бумаг.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина: 21 марта возобновятся торги ОФЗ на Мосбирже. Такое заявление чиновница сделала во время брифинга с журналистами 18 марта. Представитель регулятора заметила, что торги в фондовой секции будут возобновляться постепенно. РФЗ самостоятельно выступит в качестве покупателя бумаг ради стабилизации обстановки.

Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Сейчас мы готовы постепенно их возобновлять. В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги ОФЗ. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина добавила прессе, что государству следует предотвратить избыточную волатильность, а также обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте. ЦБ РФ при этом будет осуществлять покупки ОФЗ в таких объемах, которые необходимы для предотвращения рисков финансовой стабильности.

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Фото и видео: YouTube / Центробанк России

