Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина: 21 марта возобновятся торги ОФЗ на Мосбирже. Такое заявление чиновница сделала во время брифинга с журналистами 18 марта. Представитель регулятора заметила, что торги в фондовой секции будут возобновляться постепенно. РФЗ самостоятельно выступит в качестве покупателя бумаг ради стабилизации обстановки.
Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации. Сейчас мы готовы постепенно их возобновлять. В понедельник в фондовой секции Московской биржи откроются торги ОФЗ.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ
Набиуллина добавила прессе, что государству следует предотвратить избыточную волатильность, а также обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте. ЦБ РФ при этом будет осуществлять покупки ОФЗ в таких объемах, которые необходимы для предотвращения рисков финансовой стабильности.
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Фото и видео: YouTube / Центробанк России
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