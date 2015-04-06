Аксаков: ЦБ на ближайшем заседании совета директоров сохранит ключевую ставку

В ГД оценили дальнейшее развитие ситуации с ключевой ставкой ЦБ РФ.

Председатель профильного комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Центробанк РФ на ближайшем заседании совета директоров сохранит в стране ключевую ставку (на уровне 20%). Таким мнением парламентарий поделился с журналистами во время пресс-конференции, организованной в центре ТАСС. Эксперт рассчитывает, что на протяжении месяца обстановка стабилизируется, после чего регулятор получит возможность снижать планку.

Дальнейшее повышение не будет работать, на валютный курс слабо будет влиять, и на инфляцию…Поэтому особого смысла в повышении ключевой ставки в дальнейшем нет. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Эксперт уточнил, что у ЦБ будут возможности для медленного и постепенного снижения ключевой ставки. Аксаков добавил, что сейчас показатель "в прямом смысле является запретительным", так как заемщики не хотят брать кредиты по такой ставке.

Правительство предложило повысить в 5 раз порог беспошлинного ввоза товаров.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр ТАСС