Правительство предложило повысить в 5 раз порог беспошлинного ввоза товаров

Кабмин РФ рассказал о предложениях по ЕАЭС.

Правительство России предложило повысить в 5 раз порог беспошлинного ввоза товаров. Соответствующее заявление на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости отечественной экономики в условиях западных санкций рассказал Михаил Мишустин. Чиновник сообщил о предложениях, отправленных коллегам по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). В частности, Москва просит повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли, зафиксировать валютный курс при уплате пошлин, а также обнулить пошлины для критически важной ввозимой продукции.

Сформировать перечень критически важных ввозимых товаров и для них предусмотреть существенное упрощение процедур таможенного оформления, обнулить ввозные пошлины и приостановить действие антидемпинговых пошлин. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что при таможенном оформлении в пунктах пропуска грузов будет установлен приоритет для товаров народного потребления. В первую очередь речь идет о продовольствии и медикаментах, необходимом оборудовании, комплектующих и запчастях.

Правительство направит около 1 трлн руб. на поддержку экономики.

Фото и видео: Правительство России