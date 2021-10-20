ФБР завершило обыск в доме родственников Олега Дерипаски в Вашингтоне

Следственные мероприятия продолжались более десяти часов.

Сотрудники ФБР завершили обыски в доме родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом сообщают "РИА Новости".

Следственные мероприятия проводили около 15 сотрудников американского ведомства. Отмечается, что они вынесли из дома несколько коробок и чемоданов. Обыск проводился на протяжении более десяти часов на основании судебных ордеров в связи с санкциями Соединенных Штатов.

Детали данного мероприятия агентству в ФБР комментировать отказались.

Напомним, Олег Дерипаска включен в санкционные списки США с 2018 года.

Ранее в Госстройнадзоре Ленобласти прошли обыски по делу о взятках.

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