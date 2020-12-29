ФБР опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября.

Американское Федеральное бюро расследований опубликовало рассекреченный документ по терактам 11 сентября. Материалы размещены на официальном сайте ведомства. Известно, что публикации будут делаться по указу президента Джо Байдена, который был подписан в преддверии памятных мероприятий, посвященных трагедии с башнями-близнецами.
Этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года.
заявление ФБР США
Размещенный на портале документ датирован 4 апреля 2016 года. Его составили представители спецслужб по итогам бесед агентов с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. Стороны общались в отношении контактов с лицами, которые выступали помощниками террористов (Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару) и подготавливали для них логистику по угону самолетов. Интервью проводились 12 и 13 ноября 2015 года. В тексте документа - 16 страниц с обширными купюрами. В частности, ФБР скрыло имя источника, который должен был получить гражданство США.
Пожарный из Колумбии рассказал о теракте и спасательной операции 11 сентября.
Фото: Twitter / U.S. Secret Service
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