ФАС возбудила дело против Apple после жалобы "Лаборатории Касперского"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple. На компанию пожаловалась "Лаборатории Касперского". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Компания по производству антивирусных программ заявила, что Apple необоснованно отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK). В этот же момент яблочка компания предоставила аналогичное собственном приложение Screen Time.
ФАС пришла к выводу, что действия Apple содержат признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. В это же время с подобными проблемами столкнулись 11 разработчиков, которые требуют разработки технического решения, позволяющего им продолжать работу на iOS-устройствах.
Однако, в ФАС уточнили, что в лицензионном соглашении прямо говорится о праве Apple отклонять любые программы без объяснений. Дело будет рассмотрено 13 сентября.
Также ФАС может начать блокировку сайтов с рекламой онлайн-казино.
Видео: YouTube/ Apple
Обсуждение ( 0 )