ФАС возбудила дело против Apple после жалобы "Лаборатории Касперского"

Компания по производству антивирусных программ заявила, что Apple необоснованно отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple. На компанию пожаловалась "Лаборатории Касперского". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Компания по производству антивирусных программ заявила, что Apple необоснованно отклонила версию программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids (KSK). В этот же момент яблочка компания предоставила аналогичное собственном приложение Screen Time.

ФАС пришла к выводу, что действия Apple содержат признаки злоупотребления доминирующим положением на рынке. В это же время с подобными проблемами столкнулись 11 разработчиков, которые требуют разработки технического решения, позволяющего им продолжать работу на iOS-устройствах.

Однако, в ФАС уточнили, что в лицензионном соглашении прямо говорится о праве Apple отклонять любые программы без объяснений. Дело будет рассмотрено 13 сентября.

Также ФАС может начать блокировку сайтов с рекламой онлайн-казино.

Видео: YouTube/ Apple