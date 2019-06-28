ФАС может начать блокировку сайтов с рекламой онлайн-казино

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена запросить право на закрытие сайтов, содержащих рекламу онлайн-казино, пишет ТАСС со ссылкой на слова начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Татьяны Никитиной.
Никитина пояснила, что подобной рекламы нет в поисковиках и новостных сайтах. Однако она присутствует на различных порталах с пиратским контентом, расположенных не в российских доменных зонах. В связи с этим антимонопольщики просят наделить ведомство полномочиями для внесения подобных ресурсов в реестр запрещенных сайтов.
Планируется выносить сайтам одно-два предупреждения, в случае неисполнения которого портал бы блокировался Роскомнадзором. ФАС разработает конкретное предложение до конца 2019 года.
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