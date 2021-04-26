Еврокомиссия подала в суд на компанию AstraZeneca

Еврокомиссию не устроили несвоевременные поставки вакцины в страны ЕС.

Еврокомиссия подала в суд иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины от COVID-19 в ЕС. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, информирует ТАСС.

По его словам, компания не смогла вовремя осуществить поставку препаратов от коронавируса, а также нарушила ряд пунктов контракта.

Для нас очень важно, чтобы были быстрые поставки значительного количества доз, которые имеют право получить граждане ЕС по контракту на предзаказ вакцины, поэтому Еврокомиссия подала этот иск от своего имени и от имени 27 стран ЕС. Стефан Де Кеерсмакер, председатель ЕК

Напомним, что в первом квартале 2021 года AstraZeneca поставила в ЕС менее 40 миллионов доз препарата вместо 120 миллионов, которые были указаны в заключенных контрактах. Из-за этой ситуации некоторые страны Евросоюза были вынуждены изменить свои планы вакцинации из-за отсутствия необходимых препаратов.

Ранее в МИД РФ ответили на предложение запретить россиянам въезд в Евросоюз.

Видео: European Commission