Этап Кубка мира по биатлону в Чехии могут отменить из-за коронавируса

Об этом сообщил портал "Чемпионат" со ссылкой на Nordic Magazine.

Этап соревнований по биатлону в Чехии, которые пройдут с 5 по 8 апреля – под угрозой отмены. Мэр городе Нове-Место заявил, что проводятся консультации о будущем проведении этапа Кубка мира по биатлону. Всему виной – гражданин Чехии, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус: у него диагностировали схожие симптомы заболевания. Известно, что он приехал из Италии, где из-за нового вируса уже погибли люди.

Ранее мы сообщали о том, что Союз биатлонистов России представил обращение в Международный союз биатлонистов (IBU), где попросил организацию оценить действия, которые привели к обыскам на чемпионате мира в Италии у россиянина Александра Логинова и его тренера.