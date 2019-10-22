Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье

Военные готовы обеспечивать безопасность региона в ответ на действия России.

Американский эсминец Donald Cook проследил за "активностью" России в Заполярье. Об этом сообщили в "РИА Новостях". Операцию в США провели еще 16 октября 2019 года, однако сведения о ней появились накануне. Данные опубликованы на сайте Шестого флота ВМС США.

Специалисты "подтвердили приверженность США обеспечению региональной безопасности и стабильности". Политики добавили, что в ВМС готовы в кратчайшие сроки осуществить передислокацию.

Ранее Владимир путин заявлял, что Северный морской путь станет "ключом к развитию русской Арктики". Сейчас московское правительство стремится сделать его глобальной, конкурентной транспортной артерией. К 2025 году грузопоток планируется увеличить до 80 млн тонн ежегодно, т.е. в 10 раз.

Ранее Piter.tv писал о том, что американский флот поздравили картинкой с российским крейсером.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/AiirSource Military