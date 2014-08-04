Российские борты вывезут из Афганистана эвакуируемых пассажиров.

Еще два самолета Минобороны РФ доставили гуманитарную помощь в Кабул. Об этом говорится в распространенном сообщении от пресс-службы ведомства. Два воздушных борта из группировки военно-транспортной авиации приземлились в аэропорту столицы Афганистана. Сейчас они готовятся вывезти эвакуируемых граждан из страны. Ранее сел еще один самолет с аналогичными задачами.

Три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты объяснили журналистам, что средствами авиации перевозится гуманитарный груз для населения Афганистана. В общей сложности в страну Ближнего Востока доставлено 36 тонн груза, включая продукты питания, медикаменты и прочее оборудование. Также в самолетах находятся бригады врачей и медсестер. Для перелета сформирован достаточный запас питьевой воды и рационов питания.

Три российских самолета прибыли в Кабул для эвакуации россиян.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

