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В Петербурге завершили вакцинацию еще 146 детей
Сегодня, 18:44
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В Петербурге завершили вакцинацию еще 146 детей

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За минувшие сутки привились более 120 подростков.

В Петербурге два этапа вакцинации прошли накануне 146 детей. Всего в Северной столице их 208.  Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 20 февраля.

Первично привились за минувшие сутки более 120 петербургских подростков. Напомним, школьникам можно ввести компонент "Спутника М" в 92 медпунктах города. Однако больницы Петербурга могут столкнуться с дефицитом детских вакцин. Комитет по здравоохранению Петербурга написал письмо в Минздрав РФ, в котором попросил привезти в город новую партию вакцины. 

Ранее на Piter.tv: в Комздраве заявили, что количество заболевающих COVID-19 детей почти в три раза меньше, чем количество выздоравливающих.

Фото: Piter.tv 

 

Теги: борьба с коронавирусом, вакцинация детей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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