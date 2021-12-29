В Петербурге завершили вакцинацию еще 146 детей

За минувшие сутки привились более 120 подростков.

В Петербурге два этапа вакцинации прошли накануне 146 детей. Всего в Северной столице их 208. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 20 февраля.

Первично привились за минувшие сутки более 120 петербургских подростков. Напомним, школьникам можно ввести компонент "Спутника М" в 92 медпунктах города. Однако больницы Петербурга могут столкнуться с дефицитом детских вакцин. Комитет по здравоохранению Петербурга написал письмо в Минздрав РФ, в котором попросил привезти в город новую партию вакцины.

Ранее на Piter.tv: в Комздраве заявили, что количество заболевающих COVID-19 детей почти в три раза меньше, чем количество выздоравливающих.

Фото: Piter.tv