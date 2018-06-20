Эрмитаж вновь стал доступен для посетителей

Музей закрывали из-за угрозы теракта.

Эрмитаж вновь открыли для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Напомним, днем 18 апреля главный музей Петербурга закрывали из-за угрозы теракта. Десятки людей были вынуждены стоять перед закрытыми воротами Эрмитажа из-за сообщения о бомбе. Piter.TV публиковал видео с места происшествия.

Стояние в очереди в этот раз оказалось не таким скучным. Параллельно с эвакуацией в центре Петербурга проходила репетиция парада к 9 мая. На Дворцовой площади посетителей развлекал военный оркестр.

Ранее мы писали, что в Мурино из-за анонимного "минера" эвакуировали Северный автовокзал.

Видео: Piter.TV