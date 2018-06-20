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Видео: десятки людей выстроились в очередь перед закрытым из-за угрозы теракта Эрмитажем

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Тем временем на Дворцовой площади играет военный оркестр.

Днем 18 апреля Петербург охватила очередная волна массовых эвакуаций. Под удар попал Эрмитаж. Десятки людей выстроились в огромную очередь, ожидая открытия музея. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, сотрудники Эрмитажа ничего не объясняют горожанам и никого не пускают внутрь. Стояние в очереди оказалось для людей не таким скучным, как могло бы быть. Желающих попасть в музей развлекает военный оркестр, который репетирует выступление к 9 мая на Дворцовой площади.

Ранее мы писали, что утро четверга в Петербурге началось с массовых эвакуаций школ и судов.

Видео: Piter.TV

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Теги: сообщение о бомбе, угроза теракта, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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