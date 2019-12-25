Баку обстреляли боевые посты Армении около населенных пунктов.

Ереван заявил о 22 нарушениях перемирия со стороны Азербайджана за ночь. Об этом написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в собственном аккаунте на Facebook. По информации от официального представителя ведомства, военные из Баку произвели около 500 выстрелов из стрелкового оружия.

На армяно-азербайджанской границе в ночь с 28 на 29 июля и сегодня утром сохранялось относительное спокойствие Шушан Степанян, пресс-секретарь Минобороны Армении

Чиновница добавила, что военнослужащие Азербайджана обстреляли боевые посты, расположенные около населенных пунктов Колагир, Мовсес, Неркин Кармирахбюр, Коти, Ерасх, Чива, Зангакатун, Елпин, Бардзруни, Ангегакот.

Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе.



