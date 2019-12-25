Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от пожаров

Каждый гражданин страны сможет получить по три саженца для посадки.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах озеленения регионов, пострадавших от лесных пожаров. В общей сложности чиновники намерены посадить порядка 250 млн деревьев.

Пострадавшие от пожаров территории будут снова озеленены. Оппозиция говорит, что они будут якобы застроены – это ложь. Каждый гражданин сможет получить для посадки по три саженца. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Напомним, что национальное управлением лесного хозяйства рассказало о том, что ликвидация пожаров продолжается на юге государства. Речь идет о 12 лесных пожарах. В частности, 9 из них находятся на курортных территориях в провинциях Анталья и Мугла. Число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми человек, а пострадавших – до 864 пациентов.

В ДТП с автобусом на западе Турции погибли девять человек.

Фото: YouTube / Anadolu Ajansı