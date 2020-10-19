Анкара начнёт добычу этих запасов в 2023 году.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нашла новые запасы газа в Черном море. По его словам, их объём - 85 миллиардов кубометров. Заявление он сделал во время посещения бурового судна Fatih.

В августе глава государства рассказывал, что Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море. Это стало крупнейшим найденным месторождением в истории страны.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении. Он считает, что именно Армения повторно нарушила перемирие.

Видео: Youtube/CNN TÜRK