Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция нашла новые запасы газа в Черном море. По его словам, их объём - 85 миллиардов кубометров. Заявление он сделал во время посещения бурового судна Fatih.
В августе глава государства рассказывал, что Fatih нашла 320 миллиардов кубометров газа в Черном море. Это стало крупнейшим найденным месторождением в истории страны.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган обвинил Россию, США и Францию в поставках оружия Армении. Он считает, что именно Армения повторно нарушила перемирие.
Видео: Youtube/CNN TÜRK
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